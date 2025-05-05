Суд взыскал с владельца и конкурсного управляющего разреза «Инской» 546 млн руб

Арбитражный суд Кемеровской области вынес решение о привлечении владельца АО «Разрез "Инской"» (ведет добычу угля в Беловском муниципальном округе Кузбасса) Александра Терешенкова и бывшего конкурсного управляющего Алексея Лобастова к ответственности в виде возмещения убытков солидарно в размере 546 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в июне 2023 года ФНС обратилась с заявлением о взыскании с Терешенкова и Лобастова убытков в размере 1,9 млрд руб., составляющих неполученные доходы должника в результате изменения схемы реализации угля. В частности, после введения процедуры банкротства в отношении АО «Разрез "Инской"» (в 2020 году) роль компании свелась лишь к добыче угля с накоплением затрат, связанных с оплатой труда работников, поддержанием технологической и экологической безопасности шахты как опасного производственного объекта. В то же время доходы от реализации обогащенного угля, добытого предприятием банкротом, аккумулировались на контролируемые ответчиком компании. Например, с октября 2020 уголь поставлялся в ООО «Топливная компания «Сибирь» для его обогащения и последующей реализации на экспорт.

Суд пришел к выводу, что изменение схемы денежного потока от реализации угольной продукции, добываемой должником, привело к тому, что «аффилированные по отношению к должнику компании, получив контроль над денежным потоком от реализации добытого должником угля, не в полном объеме оплачивали полученный уголь, а также по своему усмотрению осуществляли расчеты за должника, минуя очередность, установленную законом о банкротстве. В результате этого задолженность продолжала расти, одновременно заключались новые договоры без истребования по ним оплаты.

Алексей Лобастов работал конкурсным управляющим АО «Разрез "Инской"» с июня 2020 года до 15 марта 2023-го. Все это время, установил суд, предприятие сохраняло свою подконтрольность конечным бенефициарам.

Разрез «Инской» признан банкротом в июне 2020 года. Разрез связан с крупным скандалом о вымогательстве акций этого предприятия на 1 млрд руб. В рамках уголовного дела, возбужденного в 2016 году, обвинения были предъявлены кузбасским высокопоставленным чиновникам, представителям СКР и бизнеса. В декабре 2021 года все обвиняемые, кроме умершего в июле 2021 года бизнесмена Александра Щукина, были осуждены на различные сроки.

Лолита Белова