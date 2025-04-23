Пострадавшему от нападения хаски в Сочи ребенку сняли швы

Девятилетнему ребенку, пострадавшему в результате нападения двух собак в Сочи, сняли швы после очередной пластической операции. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на отца мальчика Валентина Королева, восстановление проходит без осложнений, общее состояние оценивается как стабильное. По его словам, ребенок уже достаточно окреп, чтобы выходить на прогулки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Дальнейшее лечение включает установку эспандеров под кожу головы, что позволит подготовить ткани для следующего этапа пластической хирургии. После процедуры пациент будет направлен в подмосковный реабилитационный центр, откуда вновь вернется в клинику для восстановления верхней губы.

В перерывах между операциями мальчик продолжает обучение по общеобразовательной программе. Преподаватели занимаются с ним на дому ежедневно, успеваемость фиксируется и передается в сочинскую школу, где он числится учеником.

Нападение произошло в конце февраля: две собаки породы хаски нанесли ребенку множественные травмы лица, когда он находился на улице без сопровождения взрослых. Первичную помощь пострадавшему оказали в Сочи, затем он был переведен в медицинские учреждения Краснодара и Москвы, где ему экстренно провели серию операций, включая пересадку кожного лоскута.

Хозяину животных предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он признал вину и сообщил, что в течение некоторого времени не кормил собак. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Вячеслав Рыжков