Пострадавшему от нападения хаски в Сочи ребенку сняли швы
Девятилетнему ребенку, пострадавшему в результате нападения двух собак в Сочи, сняли швы после очередной пластической операции. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на отца мальчика Валентина Королева, восстановление проходит без осложнений, общее состояние оценивается как стабильное. По его словам, ребенок уже достаточно окреп, чтобы выходить на прогулки.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Дальнейшее лечение включает установку эспандеров под кожу головы, что позволит подготовить ткани для следующего этапа пластической хирургии. После процедуры пациент будет направлен в подмосковный реабилитационный центр, откуда вновь вернется в клинику для восстановления верхней губы.
В перерывах между операциями мальчик продолжает обучение по общеобразовательной программе. Преподаватели занимаются с ним на дому ежедневно, успеваемость фиксируется и передается в сочинскую школу, где он числится учеником.
Нападение произошло в конце февраля: две собаки породы хаски нанесли ребенку множественные травмы лица, когда он находился на улице без сопровождения взрослых. Первичную помощь пострадавшему оказали в Сочи, затем он был переведен в медицинские учреждения Краснодара и Москвы, где ему экстренно провели серию операций, включая пересадку кожного лоскута.
Хозяину животных предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он признал вину и сообщил, что в течение некоторого времени не кормил собак. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.