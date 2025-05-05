Новым начальником крымского главка МВД стал Алексей Дмитриев

Министром внутренних дел Республики Крым назначен генерал-майор полиции Алексей Дмитриев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

Алексей Дмитриев родился 3 февраля 1971 года. В 2002 году он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция» и неоднократно выезжал в служебные командировки в горячие точки Северного Кавказа. Награжден ведомственными медалями и нагрудными знаками, а также является Почетным сотрудником МВД России.

Глава федерального ведомства Владимир Колокольцев отметил, что господин Дмитриев обладает необходимыми знаниями и опытом, но призвал его по-новому оценить текущую оперативную обстановку, а также акцентировал внимание на важности усиления работы по борьбе с незаконным оборотом оружия.

Кроме того, указом президента РФ на должность начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю назначен генерал-лейтенант полиции Олег Агарков, начальником ГУ МВД по Ростовской области — генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, а начальником ГУ МВД по Пермскому краю — генерал-майор полиции Владислав Толкунов.

Богдан Кобец