В Ярославской области ускорилась инфляция

В Ярославской области в марте 2025 года ускорилась годовая инфляция и составила 11,16% (месяцем ранее 10,51%). Это выше, чем в целом по России — 10,34%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк России Фото: Банк России

Заметнее всего подорожали зарубежный туризм и услуги пассажирского транспорта. Туризм вырос в цене на фоне начала туристического сезона, а транспорт — из-за увеличения затрат на горюче-смазочные материалы и запчасти.

Продукты в марте дорожали «умеренно». Сильней всего цены выросли на чай, кофе, какао и общественное питание из-за роста издержек производителей. При этом значительно подешевели яйца и мясо из-за роста предложения и наращивания внутреннего производства.

В марте меньше всего выросли цены на непродовольственные товары. Так, снизились цены на технику — на телефоны, телевизоры и компьютеры. При этом традиционно, в преддверии праздника, подорожали товары для женщин (обувь, парфюмерия и косметика).

Алла Чижова