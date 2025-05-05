В Ростове кольцо на пересечении Малиновского и Таганрогской не будут расширять

В Ростове не планируют расширять кольцо на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской. Об этом пишет издание «Donnews» со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее ростовские власти сообщили, что подготовили проект реконструкции пространства на въезде в столицу региона со стороны Таганрога. План включает установку стелы вместо футбольного мяча в центре кольца и постамента с надписью «Октябрьский район» и переноса автобусной остановки. По данным источника издания, в ходе обсуждений проекта выяснилось, что работы потребуют перекладки газопровода и, соответственно, внушительных вложений из бюджета.

Тем не менее, к 1 августа планируется завершить ремонт дорожного покрытия с «изменением конфигурации радиуса правого поворота с улицы Таганрогской на улицу Малиновского», отмечается в сообщении администрации Ростова.

Константин Соловьев