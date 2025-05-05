Полиция: предполагаемый виновник смертельного ДТП в Липецке был пьян

Полицейские задержали водителя ВАЗ-2114, который является предполагаемым виновником ночного ДТП в Липецке, в котором погибли два местных жителя. Речь идет о 21-летнем липчанине, находившемся в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в региональном УМВД.

ДТП произошло сегодня в 00:30 на улице Леонтия Кривенкова в Липецке. По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасные скорость и дистанцию, из-за чего допустил наезд на мотоцикл Racer под управлением 21-летнего жителя облцентра.

В результате мотоциклист и его 20-летний пассажир погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Автомобилист скрылся.

В отношении водителя «ВАЗа» возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель двух человек (п. «а» и «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алина Морозова