Два человека погибли в ночном ДТП с мотоциклом в Липецке

В результате столкновения легковушки и мотоцикла в Липецке погибли два человека. Авария произошла на улице Леонтия Кривенкова около 00:30 5 мая. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, произошло столкновение мотоцикла Racer и автомобиля ВАЗ-2114. Погибли 21-летний мотоциклист и его 20-летний пассажир.

Водитель легкового автомобиля скрылся, его личность устанавливается.

УМВД по региону устанавливает обстоятельства и причины аварии. Прокуратура региона взяла ход полицейской проверки на контроль.

Алина Морозова