Челябинского подрядчика признали недобросовестным из-за неподписанного контракта

Управление ФАС РФ по Челябинской области включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Трансстрой». Причиной стало уклонение от подписания контракта на ремонт дороги, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

По данным УФАС, компания стала победителем аукциона, объявленного администрацией Сосновского района, на ремонт дороги в деревне Ключевка. Стоимость контракта составила около 5 млн руб. Однако «Трансстрой» так и не заключил договор с заказчиком в установленный срок. Из-за этого администрация направила информацию о компании в УФАС.

ООО «Трансстрой» будет числиться в реестре недобросовестных поставщиков в течение двух лет.