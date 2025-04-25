Электричка насмерть сбила лося на железнодорожном перегоне Саблино — Колпино

В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях. Накануне около 23:00 в дежурную часть поступила информация о том, что на 38-м км 2-го пикета перегона Саблино — Колпино электричкой сообщением «Малая Вишера — Санкт-Петербург» совершен наезд на лося.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области

Как сообщили в ведомстве, было установлено, что животное перебегало ж/д пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. При этом задержки электропоезда допущено не было, уточнили в транспортной полиции по Северо-Западу.

В настоящее время все подробности произошедшего выясняют сотрудники Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте. Информация по факту гибели животного передана в министерство природных ресурсов и экологии Ленинградской области.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что электропоезд насмерть сбил нетрезвого 43-летнего жителя Ленобласти на 46-м километре второго пикета железнодорожного перегона Грузино — Васкелово.

Андрей Цедрик