Слабоват «Юлаев»

Первым финалистом play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ стал «Локомотив», который одолел «Салават Юлаев» в пяти матчах. В пятом, очень сложном, он одолел его со счетом 4:2 в первую очередь благодаря двум форвардам — матерому Александру Радулову и юному Егору Сурину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Его Сурин (слева) в 18 лет стал героем матча, который вывел «Локомотив» в финал Кубка Гагарина

Фото: Ярослав Неелов / КХЛ Его Сурин (слева) в 18 лет стал героем матча, который вывел «Локомотив» в финал Кубка Гагарина

Фото: Ярослав Неелов / КХЛ

Пятый матч этого полуфинала долго выглядел напоминанием о том, почему «Локомотив», хотя стартовал он в серии с поражения, ведет в ней с таким убедительным счетом. Вроде бы игра равная, не то чтобы ярославцы жестоко давят, сминают соперника. Но в каких-то важных нюансах у них крохотное преимущество. Ну, допустим, они иногда задерживаются в чужой зоне, а «Салавату Юлаеву» впервые удается в ней закрепиться лишь во второй половине первого периода.

И вгрызается в свои моментики «Локомотив» цепче — часто благодаря персональным талантам своих лидеров, не растворяющихся в ярославском коллективизме.

Гол, открывший счет, был одой не пропадающим с годами упрямству и энергетике Александра Радулова. Он несколько секунд отчаянно рубился на пятачке. Падал в борьбе с Григорием Паниным, вставал. Его выпихивали подальше от ворот, а он все равно к ним приближался — притом что казалось, можно уже и не упорствовать: атака же вот-вот заглохнет, ничего острого из нее не родится.

Но родилось ведь после отскока от заднего борта и броска Егора Сурина. Голкипер Семен Вязовой с ним легко справился. Но такие броски часто наносят не столько в надежде пробить вратаря, сколько ради почти неизбежного отскока. Отскок был и на этот раз. А на пятачке находился отстоявший право владеть им Радулов.

А дальше было куда интереснее, потому что после перерыва «Салават» вдруг добавил так, что можно было подумать, будто за 20 минут «Локомотив» успел растратить все силы.

В общем, уфимцам сразу досталась возможность поиграть в большинстве, и они пользовались ею с толком. Ярославцы формально устояли, но, когда штрафное время Максима Березкина уже истекло, Шелдон Ремпал доставил шайбу к вратарской, а там она через рикошеты попала к Скотту Уилсону, момент не запоровшему. «Салават» и после этого своего успеха некоторое время показывал, что не собирается заканчивать серию.

Однако в устойчивый тренд его подъем не превратился. «Локомотив», помучившись, постепенно вернулся на прежний уровень, а затем и вовсе включил какой-то новый режим — режим, когда многие игроки трансформируются в беспощадных берсерков. «Салавату» не давал утонуть прежде всего Вязовой, но и этот рубеж в конце концов был преодолен.

Опять вывела вперед «Локомотив» все та же пара представителей разных генераций. Ветеран Александр Радулов в этом эпизоде сверкнул другой гранью своего дара. Вряд ли в КХЛ наберется хотя бы дюжина хоккеистов, способных отдать такой пас с неудобной руки, какой отдал он,— резкий, но удивительно точный и удобный. Юнец Егор Сурин не позволил ему пропасть впустую, отправив шайбу в верхний угол, а потом ринулся к Радулову, чтобы отметить настоящего героя, лицом и жестами выражая даже не радость, а исступление. Но понять человека было можно.

Заключительный период проходил в ключе специфическом — когда оба соперника, осознавая цену ошибки, возводят неприступные крепости.

Пробить такие стены жутко сложно. Но иногда получается, если как следует нажать. Нажал «Салават». Ярослав Цулыгин стрелял по воротам, рушась на лед. Вратаря Даниила Исаева он не прошил, но шайбу подобрал другой уфимец — Александр Хмелевский. И он не оплошал.

Это, конечно, был болезненный для «Локомотива» удар. Удержание лидерства — его конек. Но ярославцы оплеуху переварили. А вскоре тому же Александру Хмелевскому пришлось защищаться против выпада Егора Сурина. Впечатление было однозначное: у ярославца нет шансов, уфимец все перекрыл. А 18-летний форвард смело ринулся вперед и буквально оттер Хмелевского, подставив ему спину, прежде чем запихнуть шайбу в сетку.

«Салават», разумеется, поменял Вязового на шестого полевого игрока. Но до штурма, по сути, так и не дошло из-за перехвата Радулова и его броска по пустым воротам.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с победителем серии с участием «Трактора» и московского «Динамо». В ней во вторник в Челябинске состоится пятый матч при счете 3:1 в пользу его хозяев.

Алексей Доспехов