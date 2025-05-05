В Орловской области прогнозируют заморозки до -2°С

В Орловской области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых заморозков. Они ожидаются в регионе с 21:00 5 мая до 9:00 6 мая. Температура может опуститься до -2°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Также в области действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра с порывами до 17 м/с, которые прогнозируются до 21:00 5 мая.

Оранжевый уровень опасности также объявлен в Белгородской и Воронежской областях, где до 6:00–9:00 7 мая возможен пятый класс пожарной опасности из пяти возможных. Также в этих регионах действует желтый уровень, жителей предупреждают о грозах и ветре до 15–17 м/с — до 21:00 5 мая и до 6:00 6 мая соответственно. В Белгородской области в тот же период возможен град.

В Курской, Липецкой и Тамбовской областях также прогнозируются грозы и ветер до 15–20 м/с. В первом и третьем регионе непогода возможна до 21:00 5 мая, во втором — до 6:00 6 мая. В Липецкой и Тамбовской областях до 6:00 7 мая ожидается четвертый класс пожарной опасности. Во всех трех регионах введен желтый уровень погодной опасности.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова