Донской водоканал взыскивает 93,8 млн рублей с шахтинской текстильной фабрики

В Арбитражном суде Ростовской области рассмотрят исковое заявление регионального госпредприятия «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ») о взыскании задолженности в размере 81,99 млн рублей и пени в размере 11,85 млн рублей. Ответчиком выступает шахтинская текстильная фабрика ООО «БТК Текстиль». Задолженность за период с января по апрель 2025 года образовалась по договору услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает издание Город N.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Предприятие-ответчик не публикует отчетность с 2022 года. Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила 5,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 938,9 млн рублей. ООО «БТК Текстиль» входит в состав крупного питерского поставщика спецодежды «БТК Групп» Таймураза Боллоева.

ГУП РО «УРСВ» принадлежит Ростовской области и обслуживает ее территории. Предприятие управляет 11 филиалами: в Белой Калитве, Гуково и Зверево, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Усть-Донецке и населенных пунктах региона. По данным годового отчета, расходы предприятия на ведение деятельности в 1,75 раз превышают выручку. Большую часть этого разрыва компенсируют субсидии. По состоянию на конец 2025 года задолженность покупателей перед поставщиком достигала 1,2 млрд рублей.

Мария Хоперская