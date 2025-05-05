GloraX объявил о старте продаж квартир в GloraX Premium Гребной канал

Девелоперская компания Glorax начала продажу квартир в своем новом премиальном проекте в Нижнем Новгороде — Glorax Premium Гребной канал. На старте продаж в первом доме первой очереди проекта покупателям будет доступно 527 квартир — от студий метражом 29 кв. м до просторных четырехкомнатных квартир площадью 121,77 кв. м. Ввод в эксплуатацию первого этапа жилого комплекса запланирован на 2027 год.



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На момент старта продаж минимальная цена квадратного метра составила 264 тыс. руб. Стоимость квартир варьируется от 10,5 до 35,9 млн руб.

Проект Glorax Premium Гребной канал будет реализован по схеме комплексного развития территорий (КРТ). Общая площадь участка составит 14,7 га. В составе первой очереди будут построены пять многосекционных домов переменной высотности от 1 до 13 этажей. Масштабный проект жилого комплекса будет реализовываться поэтапно, с применением принципов квартальной застройки. Общая площадь недвижимости первого дома первой очереди составит 57 245 кв. м, из которых 28 731 кв. м квартиры, а 1288 кв. м — коммерческие помещения.

На первом этапе для покупки доступны лоты с редкими планировочными решениями и отличными видовыми характеристиками: в проекте представлены квартиры с открытыми террасами и балконами, большая часть из них обращены в сторону Волги и набережной, которую GloraX благоустраивает в рамках комплексного развития территории (КРТ) с учетом премиального статуса проекта.

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Важной особенностью квартирографии Glorax Premium Гребной канал станет максимизация угловых и торцевых квартир, окна которых выходят минимум на две стороны света. Проработанные проектировочные решения позволили добиться максимального числа квартир с большим количеством окон, что обеспечивает наполнение жилого пространства естественным светом и свежим воздухом. Кроме того, в проекте представлено действительно уникальное предложение, которое подчеркивает премиальный статус Glorax Premium Гребной канал — четырехкомнатная квартира формата «пентхаус» единственная на последнем этаже.

Все квартиры сдаются без чистовой отделки. Это даст возможность покупателям уйти от стандартных решений и оформить свое пространство с учетом собственных предпочтений и жизненного сценария, применяя уникальные отделочные материалы и дизайнерские решения.

Девелопер традиционно предлагает покупателям различные схемы приобретения квартир и широкую линейку ипотечных программ от ведущих банков страны, включая программы «Семейной ипотеки» и ипотеки для IT-специалистов.

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Glorax Premium Гребной канал — премиальный квартал в Нижегородском районе города, в непосредственной близости от исторического центра, на первой береговой линии Гребного канала, вдоль Волги. В проект Glorax Premium Гребной канал кроме многоквартирных жилых домов войдет широкий ассортимент объектов социальной инфраструктуры, соответствующей премиальному статусу проекта. В первой очереди будет построен детский сад на 44 места в одном из жилых домов и общественный центр с инфраструктурой для отдыха и спорта. В дальнейшем на территории перспективной застройки будут реализованы отдельностоящий детский сад на 240 мест и общеобразовательная школа на 550 мест со стадионом.

Также в GloraX Premium Гребной канал будет создан ресторанный кластер, где заведениям предложат концепцию правильного питания, а также общественный центр площадью более 5 тыс. кв. м с бассейном, фитнес-залом, подземным паркингом, супермаркетами, кафе и торговыми точками. Внутри комплекса запроектирован доступный только для жителей клуб резидентов с лаундж-зоной, пространствами для нетворкинга и переговоров.

Особое внимание GloraX уделил набережной, которая будет доступна всем жителям Нижнего Новгорода. Пространство набережной будет зонировано.

Сектор, расположенный ниже по течению, станет медитативным: здесь разместятся японский сад камней, площадки для йоги, SPA-салоны, медицинские объекты и зоны для релаксации с беседками, шезлонгами и гамаками. Также на набережной девелопер предусмотрел амфитеатр и смотровые площадки, с которых можно будет любоваться Гребным каналом.

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Часть набережной, расположенная ближе к историческому центру и городскому пляжу, предназначена для активного отдыха: здесь разместятся детские и спортивные площадки. Вдоль всей набережной проложат велосипедную дорожку и обустроят прогулочные маршруты.

Завершение реализации всего проекта запланировано на 2031 год.

Основанная в 2014 году группа компаний GloraX сегодня является одним из самых быстрорастущих девелоперов на российском рынке, ведущим свою деятельность в 10 регионах страны.

В 2023 году выручка компании выросла в 2,5 раза год к году, составив 13,7 млрд руб., а EBITDA достигла 3,7 млрд руб. В 2024 году портфель компании пополнился 12 новыми проектами, увеличив их общее количество до 28. Общая площадь выросла до 7,4 млн кв. м., из которых 5,1 млн кв. м. — чистая продаваемая площадь.

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