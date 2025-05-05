На даче Константина Коровина под Переславлем прошел волонтерский субботник

В деревне Охотино Ярославской области прошел волонтерский субботник «Музыка сада» на даче художника Константина Коровина. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Фонде содействия сохранению культурного наследия имени К.А. Коровина «Спасем вместе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд имени Коровина Фото: Фонд имени Коровина

Мероприятие стало частью проекта «Охотинский рай Константина Коровина. Аллегории дачного сада». Более 40 волонтеров из разных городов, включая Москву, Ярославль и Кострому, помогали благоустраивать территорию. Для участников, впервые посетивших дом-музей, был показан фильм «Это было давно… там… в Охотино» режиссера Андрея Никишина. Одна из участниц из Москвы поделилась впечатлениями: «Я много раз собиралась добраться до Охотино, но что-то все время мешало. А в этот раз все сложилось. Здесь очень душевно и я обязательно вернусь сюда».

Субботник планировали провести 12 апреля, но из-за снегопада его перенесли на 3 мая. Несмотря на снег, работы начались. После субботника участников ждал обед и выступление трио «Залесский джаз». Наталья Булах, исполнительный директор Фонда имени Коровина, пригласила всех на мероприятие «А нам охота в Охотино!» 24 мая, где завершат первый этап проекта и откроют фотозону «Ожившая картина».

Антон Голицын