Главе УКС Башкирии оставили в силе штраф за контракт на строительство поликлиники

Кировский райсуд Уфы оставил в силе наказание начальнику Управления капитального строительства Башкирии Инне Иксановой. В декабре 2024 года региональное УФАС признало ее виновной в заключении недопустимого с точки зрения антимонопольного законодательства допсоглашения (ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ) и оштрафовало на 20 тыс. руб.

Согласно материалам дела, причиной наказания послужил госконтракт, заключенный в июле 2021 года Управлением с ООО «Геострой» на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, связанных со строительством детской поликлиники. Стоимость контракта составила 249,6 млн руб. Работы должны были быть выполнены за четыре месяца, но это условие не было исполнено, как установило УФАС, в ноябре 2022 года. Тем не менее, стороны договора заключили допсоглашение, согласно которому была предусмотрена выплата аванса в размере 50% от суммы контракта. В итоге компания получила 153,5 млн руб. (стоимость контракта при этом была увеличена).

Заключение допсоглашения, по мнению антимонопольного органа, привело к тому, что «Геострою» предоставили «преимущественные условия исполнения контракта». «Наличие такого условия в период размещения конкурсной документации на сайте Единой информационной системы для неопределенного круга лиц позволило бы расширить круг потенциальных участников»,— утверждали представители УФАС в суде.

Оставляя штраф в силе, суд установил, что «все фактические обстоятельства по делу, подлежащие доказыванию, установлены верно, они полностью подтверждаются представленными доказательствами, всесторонне, полно и объективно исследованными и получившими надлежащую оценку в постановлении».

Венера Хисамова