Китай возобновил закупки СПГ на спотовом рынке
Китайские компании вновь закупают сжиженный природный газ на спотовом рынке после нескольких месяцев относительной пассивности. Об этом сообщает Bloomberg.
Возврат китайских компаний на этот рынок связан с падением цен на СПГ до самого низкого уровня почти за 12 месяцев. По данным источников агентства, на прошлой неделе Китай получил две поставки по цене $10 за каждые 30 кубометров газа, еще одна поставка ожидается на этой неделе.
Ранее китайские покупатели СПГ сократили импорт и перепродавали поставки, поскольку дорогой газ был непривлекателен для ослабленного внутреннего рынка. В 2024 году Китай был крупнейшим импортером СПГ, но с января по апрель текущего года поставки сократились примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.