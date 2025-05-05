Республика Татарстан вошла в десятку регионов России по количеству установленных самозапретов на получение кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-10 регионов по установленным самозапретам на кредиты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-10 регионов по установленным самозапретам на кредиты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего же по данным ОКБ на 5 мая 10,3 млн граждан России установили самозапрет на оформление кредитов.

Основная часть ограничений (91%) — это полный запрет на любые заемные средства. Еще 4% россиян ограничили онлайн-кредиты в банках и микрокредитных организациях (МФО), 2% — полностью отказались от займов в МФО, а 1% — заблокировали онлайн-выдачи в банках и МФО одновременно. Остальные 2% выбрали альтернативные комбинации ограничений.

Чаще всего к самозапрету прибегают люди в возрасте 35–45 лет (23% случаев), 45–55 лет (21%) и 55–65 лет (20%). Молодежь до 25 лет составляет лишь 8% от общего числа, но именно эта группа чаще других меняет решение: 41% самозапретов, установленных молодыми людьми, позже снимается. В то же время граждане 35–45 лет редко отказываются от ограничений — лишь 14% заявлений на снятие.

Лидером по числу самозапретов стала Москва (1,03 млн), где также было подано 20 тыс. запросов на их отмену. В топ-10 регионов вошли Московская область (698 тыс.), Санкт-Петербург (478 тыс.), Башкортостан (351 тыс.), Свердловская область (318 тыс.), Краснодарский край и Ростовская область (по 294 тыс.), Татарстан (272 тыс.), Челябинская (258 тыс.) и Нижегородская области (220 тыс.).

С начала работы сервиса 3% ограничений (324 тыс.) были отменены.

Артём Дергунов