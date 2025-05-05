В аэропорту Сочи запустили единые мобильные кассы для услуг

Международный аэропорт Сочи внедрил сервис по продаже дополнительных услуг через мобильные кассы на стойках регистрации. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

С 29 апреля 2025 года пассажиры смогут приобрести не только услуги авиакомпаний, но и сервисы самого аэропорта непосредственно при регистрации на рейс.

Через единую мобильную кассу теперь доступна оплата таких сервисов, как Fast Track и зал повышенного комфорта, что позволит путешественникам сэкономить время на посещении специализированных касс и ожидании в очередях. Проект является уникальным для России и в дальнейшем будет внедрен в других аэропортах страны.

Международный аэропорт Сочи в период с 28 апреля по 11 мая планирует обслужить 466 тыс. пассажиров, из которых 386 тыс. будут на внутренних рейсах и 80 тыс. — на международных. Это на 3% больше, чем в 2024 году.

В период майских праздников курорт планирует принять свыше 350 тыс. путешественников. Ожидается загрузка гостиниц на уровне 80%, а туристический поток увеличится на 4% по сравнению с прошлым годом.

Горные курорты также ожидают рост числа посетителей. Например, «Красная Поляна» прогнозирует увеличение заполняемости номерного фонда на 7–10% по сравнению с прошлым годом.

Мария Удовик