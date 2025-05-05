Пензенец оставил комментарий в украинском Telegram-канале и попал под следствие

Сотрудники ФСБ задержали 39-летнего жителя Пензы за комментарии, оправдывающие терроризм (ч.2 ст. 205.2 УК РФ), в украинском Telegram-канале. Мужчина признал свою вину и раскаялся, сообщает пресс-служба силового ведомства.

В своем заявлении он извинился за оскорбления в адрес граждан России, поддерживающих специальную военную операцию, и негативные высказывания в адрес президента и правительства. «Свои действия я совершил по глупости, очень сильно раскаиваюсь, вину свою признаю и прошу прощения у граждан РФ, которых обидели мои слова. Россию я люблю, Владимира Владимировича Путина уважаю, российским военнослужащим желаю здоровья и скорейшего возвращения домой с победой живыми и невредимыми»,— сказал он.

Фигуранту грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с возможностью запрета занимать определенные должности. В пресс-службе УФСБ сообщили, что продолжаются следственные действия для выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Никита Маркелов