Интерсвязь рассказывает о героях. В Челябинске открылась выставка, посвященная тем, кто ежедневно спасает жизни

30 апреля в мультимедийном парке «Россия — моя история» состоялось торжественное открытие выставки «День защиты людей. Спасатели». Она стала продолжением большого события, прошедшего на площади Революции в Челябинске в начале месяца.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь»

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Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь»

«Мы в этом году в четвертый раз провели «День защиты людей» и увидели, что у южноуральцев есть огромный отклик, нам пришла идея, что имеет смысл продлить этот праздник, ведь сам «День защиты людей» идет всего 3 часа, а выставка может длиться несколько недель», – рассказала Екатерина Колбышева, организатор выставки, PR-руководитель компании «Интерсвязь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь»

В историческом парке организована зона с несколькими десятками редких фотографий. На них запечатлены важные события современности и минувших лет: образование челябинского вольно-пожарного общества, ликвидации крупных возгораний, спасения в период половодья, работа службы крови в годы Великой отечественной войны и многое другое.

Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь»

«Мы участвовали в очень большой акции «День защиты людей» 12 апреля, для нас это событие является значимым является, потому что парк уже давно ведет такую работу, рассказывает и детям, подросткам и взрослым о том, какие важные профессии существуют», – размышляет Дарья Потемкина, руководитель мультимедийного исторического парка «Россия — моя история».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь»

Посетители экспозиции смогут увидеть уникальное собрание инструментов, комплектов униформы и спецодежды, средств связи и прочего оборудования, которое помогает защищать здоровье и жизнь граждан. Всего на стендах представлено более 50 образцов исторических и современных технических решений.

Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь»

«Ретро радиоприемник «Казахстан» и телевизор «Рекорд», это не только средство развлечения, это еще и техника для оповещения в кризисной ситуации, поэтому мы и предоставили эти экспонаты», - сообщила Алина Быкова, соорганизатор проекта, креативный продюсер ГТРК «Южный Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь»

Выставка продлится до 18 мая, на 3 этаже мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» по адресу: улица Труда, 183.

А 17 мая парк «Россия — Моя история» приглашает челябинцев на «Ночь музеев — 2025». Гостей ждёт разнообразная и увлекательная программа: игры, экскурсии, VR-квест, а также выставка «День защиты людей. Спасатели». Вход свободный, 12+

Организаторами выставки являются компания «Интерсвязь», Челябинское региональное отделение «Россоюзспас» и ГТРК «Южный Урал». Партнёр выставки — медиахолдинг «Комсомольская правда».

ООО фирма «Интерсвязь».