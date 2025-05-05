В первом квартале нижегородцы взяли ипотечные кредиты на 9,6 млрд рублей

В январе-марте 2025 года нижегородцы оформили 2,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 9,6 млрд руб. По данным корпорации Дом.рф, это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в первом квартале 2024 года банки выдали нижегородцам 5,1 тыс. кредитов на 18,1 млрд руб.

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Нижегородцы чаще брали кредит на покупку жилья на вторичном рынке. Так, ипотечных кредитов на приобретение квартиры на первичном рынке выдали 1205 шт. (на 6,37 млрд руб.), а для покупки на вторичном – 1279 шт. (на 3,9 млрд руб). Средняя процентная ставка составила около 8%.

В среднем, за первый квартал 2025 года нижегородцы брали кредит сроком на 25 лет на среднюю сумму 3,8 млн.

Анастасия Титова