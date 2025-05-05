Умерла ярославская художница Альбертина Арискина

Скончалась основательница ярославской галереи современного искусства «Арискин-студия», член Союза художников России Альбертина Арискина. Об этом сообщают ее близкие в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галерея современного искусства «Арискин-студия» Фото: Галерея современного искусства «Арискин-студия»

Альбертина Арискина умерла из-за онкологического заболевания. Прощание проходило сегодня в галерее, отпевание — в Михайло-Архангельском гарнизонном храме.

Художник декоративно-прикладного искусства Альбертина Арискина родилась в Ярославле 23 мая 1968 года. Окончила Московский архитектурный институт (история и теория архитектуры). Работала в технике горячей эмали. Мозаики, изготовленные ею вместе с супругом Владимиром Арискиным, украшают храм Рождества Христова в селе Прилуки Угличского района и церковь Спаса-на-Городу в центре Ярославля.

Кроме того, Альбертина Арискина стала инициатором и духовным вдохновителем проекта «Возрождая прошлое – созидаем будущее». На протяжении восьми лет художники-эмальеры из разных городов страны создавали иконы для восстанавливаемых храмов и монастырей Ярославской и соседних областей.

Свою галерею современного искусства она создала в 2014 году. Для художницы участие в галерейном деле было не столько бизнесом, сколько просветительско-миссионерским проектом, когда «во главу угла ставится задача привнести в жизнь новую эстетику, помочь расцвести в душе зрителей тяге к искусству и красоте», рассказывают близкие. Альбертина Арискина также проводила экскурсии по Ярославлю.

Алла Чижова