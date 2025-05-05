С начала года в Краснодаре эвакуировали 5,5 тысячи машин

С начала 2025 года в Краснодаре эвакуированы более 5,5 тыс. автомобилей, нарушивших правила парковки. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, только за период с 28 апреля по 4 мая эвакуаторы переместили на штрафные стоянки 243 машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Наибольшее количество нарушений зафиксировано на улицах Красной, Головатого, Мира, Рашпилевской, Постовой, Восточно-Кругликовской и Тихорецкой, где припаркованные с нарушениями транспортные средства препятствовали движению и созданию безопасной дорожной среды.

Вячеслав Рыжков