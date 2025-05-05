Экс-директора пермского МУПа будут судить за хищение

Уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие “Городское коммунальное тепловое хозяйство”» (ПМУП «ГКТХ») Людмилы Осинцевой поступило в Свердловский суд Перми. Как сообщает «РБК-Пермь», следствие переквалифицировало действия обвиняемой с получения взятки на хищение чужого имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Осинцева.

Фото: ТК «Ветта» Людмила Осинцева.

Фото: ТК «Ветта»

Людмила Осинцева была арестована 28 февраля 2024 года Свердловским судом Перми по обвинению в получении взятки. По версии следствия, директор МУПа получила 6,8 млн руб. от руководства ООО «Эверест». Это общество должно было выполнить работы для МУП, но фактически не сделало этого. Своей вины Людмила Осинцева не признала.

Госпожа Осинцева находилась в СИЗО до 21 июня, когда Свердловский суд Перми отклонил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, избрав обвиняемой домашний арест. Прокуратура внесла представление на это постановление суда, но краевой суд поддержал суд первой инстанции.