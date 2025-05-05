В Челябинской области засеяли первые 100 тыс. га яровыми культурами

Аграрии Челябинской области засеяли яровыми культурами первые 100 тыс. га. Завершить посев ячменя, пшеницы, гречихи, подсолнечника и льна планируется до 30 мая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Общая площадь планируемого сева в Челябинской области в этом году составит 1,7 млн га. Помимо яровых культур, до конца весны засеют 1,3 млн га зерновых и зернобобовых культур, 288 тыс. га — масличных, 7 тыс. га — овощей и картофеля. Оставшиеся площади займут кормовые культуры.

Всего посадку яровых культур начали в двадцати муниципалитетах Челябинской области: 13 тыс. га посеяно в Троицком районе, 12,4 тыс. га — в Верхнеуральском, 11,7 тыс. га — в Варненском, а также более 10 тыс. га – в Агаповском и Увельском районах.