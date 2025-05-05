Новым замминистра образования и науки Татарстана стал Андрей Рюхов

Андрея Рюхова назначили новым заместителем министра образования и науки Республики Татарстан. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства.

Ранее Андрей Рюхов занимал должность исполняющего обязанности замминистра образования и науки Татарстана.

Сейчас в министерстве образования и науки республики работают шесть заместителей министра. Должность первого замминистра с 2014 г. занимает Андрей Поминов, а само республиканское министерство с 2020 г. возглавляет Ильсур Хадуллин.

Диана Соловьёва