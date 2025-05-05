Индекс Мосбиржи опускался ниже 2800 пунктов впервые с 16 апреля

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) к 11:29 достиг 2792 пунктов, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки. Ранее, 16 апреля, показатель падал ниже 2800 пунктов. По состоянию на 12:08 индекс Мосбиржи дошел до 2800,19 пункта. Падение составляет 1,34%.

В 11:30 лидерами роста стали акции компаний ЮГК (+2,53%), «Группа Позитив» (+2,16%), «РусГидро» (+2,10%), «Полюс» (+1,75%). Одновременно с этим наибольшее падение демонстрировали ценные бумаги банка «Санкт-Петербург» (7,30%), МКБ (2,97%), «Мечела» (2,41%) и «Татнефти» (1,55%).

В конце апреля индекс Мосбиржи, напротив, достиг максимума в 3001,07 пункта впервые с начала месяца. По данным «Интерфакса», тогда рынок российских акций начал расти из-за решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Подробнее о динамике на рынке ценных бумаг — в материале «Ъ» «Лидеры роста и отстающие».