В Пермском крае перевернулся автобус с туристами из Екатеринбурга

Автобус с туристами из Екатеринбурга перевернулся утром 4 мая в 5:45 недалеко от деревни Шахарово в Суксунском районе (Пермский край), сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трасса Пермь-Екатеринбург

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Трасса Пермь-Екатеринбург

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным полиции, ДТП произошло на 140-м км трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Экскурсионный автобус Yutong следовал из Перми в Екатеринбург. В нем находились 30 человек, включая детей. За медицинской помощью обратились 12 пассажиров, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным Telegram-канала Ural Mash, автобус перевернулся, когда на дорогу выскочила собака, и водитель решил экстренно свернуть, чтобы ее не сбить.

Полина Клейн