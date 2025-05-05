Пожарные больше часа тушили загоревшуюся фуру с грузом на Караваевской улице
Крупный автомобильный пожар произошел утром в понедельник, 5 мая, в Невском районе Петербурга. Сигнал о возгорании на Караваевской улице, 57, поступил на пульт дежурного в 10:47, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Прибывшие на место пожарные установили, что в фуре происходило горение груза на площади 24 кв. м. С огнем удалось справиться в 12:03. Пожар тушили десять спасателей и две единицы техники.
Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что владелец иномарки пострадал после возгорания своей машины на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга.