В Первоуральске построят завод по выпуску инструментов для промышленности

Завод по выпуску производству инструментов для машиностроения, металлургии, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей с инвестициями в 250 млн руб. планируют построить в Первоуральске, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На предприятии будет создано 55 новых рабочих мест. Завод возведет компания «Восток-Урал», которая с 2019 года выпускает изделия для трубопрокатного производства на арендуемой площадке. Новый комплекс займет площадь 1,5 тыс. кв. м, также будет построен отдельный административный корпус. В цехе установят оборудование для создания деталей до 3 м в длину — их выпуск должен составить конкуренцию импортным производителям. Сейчас компания занимается проектированием завода и планирует завершить строительство за три года.

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин отметил, что новый завод позволит увеличить производство инструментов в два раза. «Запуск завода усилит позиции Свердловской области на российских и международных рынках. Этот важный для региона проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций», — сказал господин Ионин. Директор «Восток-Урал» Сергей Брагин добавил, что компания рассчитывает получить налоговые льготы — проект может реализоваться по промышленной ипотеке, получить статус регионального, приоритетного инвестпроекта.

Ключевые клиенты «Восток-Урала» — заводы по производству труб. В последние годы компания сотрудничает также с производителями арматуры, цветных металлов, оборудования для атомных станций. В ассортименте — калибры, оправки, направляющие, запасные части для станов и другое оборудование и инструменты — всего более 500 наименований. Также компания выпускает уникальные изделия по чертежам заказчиков.

Напомним, свердловская IT-компания LIGA Group планирует открыть завод по производству ноутбуков, планшетов и интерактивных киосков в индустриальном парке «Космос» в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга.

Ирина Пичурина