Омская прокуратура отдала под суд банду браконьеров за отстрел восьми косуль

Четверо браконьеров предстанут перед судом в Омской области. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По информации ведомства, 28 ноября 2023 года обвиняемые в охотничьих угодьях «Чердынцевское» (Колосовский район) с применением транспортного средства и прожекторов застрели восемь косуль. Трех браконьеров в автомобиле с разделанными тушами животных задержали сотрудники Госавтоинспекции. В доме одного из злоумышленников полицейские изъяли незаконно хранящиеся патроны.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Ущерб, причиненный министерству природных ресурсов и экологии Омской области, составил более 1,3 млн руб. По ходатайству следствия суд наложил арест на принадлежащее охотникам ружья общей стоимостью более 370 тыс. руб.

В августе 2024 года пятерым бывшим сотрудникам правоохранительных органов Омской области вынесли приговор за незаконную охоту в заказнике «Заозерный». В ноябре 2021 года трое действующих на тот момент сотрудников полиции и два судебных пристава застрелили семь косуль, лося и зайца, но были задержаны егерями. Экс-силовики отрицали факт охоты в заказнике, утверждая, что дичь они добыли в общедоступных охотничьих угодьях. По статье УК о браконьерстве бывшим правоохранителям присудили по три года условно, обязав солидарно возместить ущерб в размере почти 2 млн руб.

Илья Николаев