В Буденновске муниципалитет выплатит 300 тысяч рублей пострадавшему ребенку

Суд Буденновска удовлетворил иск прокуратуры и обязал местную администрацию выплатить 300 тыс. руб. компенсации родителям девочк, пострадавшей от нападения бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

ЧП произошло в феврале в Буденновске. С укушенной раной головы ребенок был доставлен в больницу.

Для защиты прав несовершеннолетней межрайонный прокурор направил в суд иск.

Надзорное ведомство продолжает контролировать фактическое исполнение решения суда. Также проверка выявила нарушения законодательства об ответственном обращении с животными со стороны администрации округа.

Николай Аксенов