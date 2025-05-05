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В Буденновске муниципалитет выплатит 300 тысяч рублей пострадавшему ребенку

Суд Буденновска удовлетворил иск прокуратуры и обязал местную администрацию выплатить 300 тыс. руб. компенсации родителям девочк, пострадавшей от нападения бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

ЧП произошло в феврале в Буденновске. С укушенной раной головы ребенок был доставлен в больницу.

Для защиты прав несовершеннолетней межрайонный прокурор направил в суд иск.

Надзорное ведомство продолжает контролировать фактическое исполнение решения суда. Также проверка выявила нарушения законодательства об ответственном обращении с животными со стороны администрации округа.

Николай Аксенов

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