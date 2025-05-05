В Буденновске муниципалитет выплатит 300 тысяч рублей пострадавшему ребенку
Суд Буденновска удовлетворил иск прокуратуры и обязал местную администрацию выплатить 300 тыс. руб. компенсации родителям девочк, пострадавшей от нападения бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
ЧП произошло в феврале в Буденновске. С укушенной раной головы ребенок был доставлен в больницу.
Для защиты прав несовершеннолетней межрайонный прокурор направил в суд иск.
Надзорное ведомство продолжает контролировать фактическое исполнение решения суда. Также проверка выявила нарушения законодательства об ответственном обращении с животными со стороны администрации округа.