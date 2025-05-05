На Кубани средний чек услуг спортзалов вырос на 10% с начала 2025 года

Услуги спортзалов в Краснодарском крае подорожали на 10% за первые четыре месяца 2025 года, достигнув среднего чека в 7,9 тыс. руб. Об этом сообщает BFM Кубань со ссылкой на аналитику компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Количество покупок выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а общий оборот увеличился на 18%. Также наблюдается рост цен на спортивные товары — средний чек составил 4,5 тыс. руб, что на 6% выше прошлогодних показателей. Число приобретений спортинвентаря возросло на 5%, а оборот —на 11%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что объем рынка фитнес-услуг в Краснодарском крае в 2024 году составил 9,5 млрд руб., прибавив 24% год к году. Средний чек, по оценке участников рынка, за год увеличился на 15%. Несмотря на общероссийскую тенденцию к помесячной оплате, жители региона предпочитают приобретать годовые абонементы из-за их экономической выгоды в долгосрочной перспективе.

Нурий Бзасежев