Фитнес накачал выручку

Объем рынка фитнес-услуг в Краснодарском крае в 2024 году составит 9,5 млрд руб., прибавив 24% год к году, подсчитали в агентстве FitnessData. Средний чек, по оценке участников рынка, за год увеличился на 15%. Представители отрасли ожидают дальнейшего роста выручки за счет растущего спроса, который, в том числе, формируют корпоративные клиенты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С января по декабрь 2024 года в Краснодарском крае оборот фитнес-отрасли увеличился на 24%,достигнув 9,5 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в агентстве FitnessData. В Краснодаре он составил — 6,7 млрд руб. (+27% год к году).

Как рассказала «Ъ-Кубань» руководитель отдела аналитики FitnessData Светлана Калина, в среднем около 65% клиентов фитнес-клубов в Краснодарском крае выбирают длительные карты на постоянное посещение зала в течение года. Клубные карты на 1–11 месяцев выбирают около 24% клиентов. Карты с ежемесячным списанием — 5%, а за разовое посещение платят 6% клиентов.

По словам руководителя отдела продаж фитнес-клуба World Class Лидии Новаковой, средний чек в фитнес-клубах региона за год увеличился на 15%, а спрос — на 10%. «В силу экономических обстоятельств люди стали делать выбор в пользу клубных карт на более короткие периоды 3/6/8 месяцев. Этот фактор в большей мере и обусловливает рост среднего чека», — подчеркнула Лидия Новакова.

Владелец одного из фитнес-клубов Краснодара на условиях анонимности рассказал «Ъ-Кубань», что средняя стоимость абонемента в 2024 году составила 10 тыс. руб. за полгода тренировок. По его словам, в прошлом году значительно увеличились затраты на коммунальные услуги, также большая доля средств уходит на закупку оснащения спортзалов.

Руководители краснодарских фитнес-клубов отмечают, что увеличение затрат может напрямую повлиять на дальнейшее ценообразование.

Что касается растущего спроса, по мнению участников рынка, он продолжит расти, так как кардинально меняется отношение подростков и молодых людей к здоровому образу жизни и внешнему виду. Занятиям спортом повышение внимание уделяют и в компаниях: для многих сотрудников сегодня фитнес-услуги имеют такой же приоритет, как и гибридный график работы.

«Все больше крупных компаний понимают растущее желание людей заниматься здоровым образом жизни и вводят в свою корпоративную культуру для удержания сотрудников. За последнее время наиболее актуальным направлением работы становится именно корпоративный фитнес. Кроме того, фитнес популяризируется в медийной сфере. Думаем, что это тоже окажет ощутимый положительный эффект в увеличении доли людей, занимающихся фитнесом», — отметила Лидия Новакова.

Одними из самых востребованных направлений в фитнес-клубах, по ее словам, являются групповые тренировки, в том числе танцевальные.

«Женщины активно посещают тренажерный зал и групповые занятия. Мужчины больше отдают предпочтение именно тренажерам. Из групповых занятий чаще всего они выбирают единоборства и редко появляются на других видах групповых тренировОКках. По числу посетителей женщины немного превосходят, в процентном соотношении фитнес-клуб посещают около 52% женщин и 48% мужчин. В соотношении мужчин и женщин Краснодар соответствует общероссийскому распределению — 56% женщин и 44% мужчин», — подчеркнули в агентстве FitnessData.

Алина Зорина