Развитие Краснодарского ЗИПа в 2024 году оценили как «yмepeннo пессимистичное»

Общие тенденции развития AO «Краснодарский ЗИП» в 2024 году оценили как yмepeннo пессимистичные. Об этом говорится в ежегодном отчете предприятия. В руководстве ЗИПа такие оценки связывают со снижением экономической активности и общих экономических показателей, ростом тарифов на коммунальные услуги, введением налога на недвижимость от кадастровой стоимости, бoльшим процентом износа недвижимого имущества, ускорением инфляции, напряженной ситуацией на рынках труда и ростом цен на сырье из-за дефицита предложения, а также с высокой рыночной неопределенностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.wikipedia.org Фото: ru.wikipedia.org

«На положение общества влияет также и развитие конкурентной среды, в частности в Краснодаре начата деятельность двух промпарков — "Краснодар" в поселке Дорожном и компрессорный завод "Борец" по Ростовскому шоссе и в непосредственной близости с ЗИПом»,— говорится в отчете предприятия.

Согласно документу, АО «Краснодарский ЗИП» зарегистрировано в 2001 году. Сумма чистых активов общества на начало 2024 года составляла 87,2 млн руб., на конец года — 118,1 млн руб. Уставный капитал общества — 250,3 млн руб. Всего выпущено 55,4 млн акций стоимостью 4,52 руб.

В настоящий момент АО «Краснодарский ЗИП», созданное в процессе приватизации государственного предприятия для производства электроизмерительной техники, товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, производственную деятельность не ведет. Общество занимается созданием на своей территории привлекательной деловой среды для комфортного ведения различных направлений бизнеса (рекламного, производственного, арт-бизнеса и т. п.) и взаимодействием с вузами края. Ведется создание документального, технического и инвестиционного базиса для получения предприятием статуса «технопарка». Основная прибыль завода извлекается из сдачи площадей в аренду.

По данным отчета, по результатам 2024 года обществом была получена прибыль от продаж по общим видам деятельности. Операционные доходы ЗИПа — 195,6 млн руб., операционные расходы — 162,5 млн руб. Недоимка по налогам за 2024 год отсутствует. Дебиторская задолженность на 1 января 2024 года — 35,7 млн руб., кредиторская задолженность — 40,6 млн руб.

«Развитие общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году оценивается как недостаточно удовлетворительное. В последующие годы следует уделять первостепенное внимание вопросам сохранения активов, повышения прибыльности компании, ее развитию и стабильности»,— говорится в отчете за подписью и. о. генерального директора АО «Краснодарский ЗИП» Михаила Москвитина.

Дмитрий Михеенко