Рублю прогнозируют ослабление

Экономисты не ждут резкого падения рубля на этой неделе, несмотря на негативный новостной фон. 5 мая Центробанк объявит официальные курсы валют после нескольких дней праздников. Последний раз регулятор делал это 1 мая, когда курс доллара составил почти 81,5 руб., евро — 92,8 руб. В конце прошлой недели давление на российский рынок оказали несколько новостей вокруг конфликта на Украине. В Госдепе США сообщили, что Вашингтон больше не собирается играть роль посредника в переговорах и одобрили военные поставки Киеву. Кроме того, напряжение возросло из-за неопределенности по вопросу перемирия на 9 мая. Российский фондовый рынок отреагировал на это еще 2 мая — индекс Мосбиржи упал на 2,5%.

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А что будет с рублем на этой неделе? Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец не исключает, что российская валюта немного ослабнет, но серьезного падения не ждет: «Скорее всего, настроения будут достаточно пессимистичные. Возможно, мы увидим продолжение коррекции в рынке в отсутствии позитивных и ярких новостей и усталости от отсутствия определенности. Несмотря на то, что сейчас торговая активность есть и в выходные дни, но все-таки период майских выходных — это время относительного затишья. Возможно, что мы более-менее будем сохраняться в торговых интервалах предыдущих пары недель — от 80 руб. до 85 руб. за доллар.

Когда рынки могут рассчитывать на ослабление давления на рубль? В целом рубль несколько месяцев подряд показывает более крепкую динамику, чем можно было бы ожидать. На него как будто бы не оказывает влияния ни геополитический, ни сырьевой негатив. Хотя он продолжает копиться, в том числе в части коррекции в мировых сырьевых рынках, которая, похоже, будет только усиливаться в ближайшее время. На самом деле, мы, конечно, настолько далеко от фундаментально обоснованных уровней, что у нас достаточно большой запас движения. Можно возвращаться и в интервал 90+ по паре "рубль-доллар", но это, наверное, вопрос времени».

Цены на нефть на мировых рынках продолжают снижаться. 1 мая котировки эталонной марки Brent опускались до $59 за баррель. В Промсвязьбанке это объяснили замедлением переговоров США и Китая. Кроме того, давление на рынок оказывает решение стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья в мае более чем на 400 тыс. баррелей в сутки. То же они планирует сделать и в июне.

Цены на нефть остаются низкими около месяца, но рубль почти не реагирует на это, в том числе потому, что валютная выручка от продажи углеводородов поступает на рынок с задержкой в два-три месяца. Рубль поддерживает еще один фактор — приток валюты из-за рубежа, считает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Если рассматривать прогноз по рублю в контексте нефти, то цена Brent находится сейчас около $60 за баррель. Но это именно отметка потолка цен, который поставили России некоторые западные страны.

Даже на фоне сокращения доходов по цене от нефти могут начать расти объемы продаж. Но мы живем не одной нефтью, и сейчас на рынке есть такое движение, как возвращение некоторых западных компаний на российский рынок. Официально пока, конечно, никто не говорит. Безусловно, наш Минфин всегда заинтересован в более слабом рубле, чтобы получать повышенные доходы от экспорта. Но не всегда Минфин решает все на рынке. И если идет встречный приток валюты, то Минфин вряд ли сможет сильно повлиять на курс. Хотя к лету можно ожидать и некоторого ослабления».

На прошлой неделе Минэкономразвития опубликовало прогноз по российской экономике до 2028 года. Ожидается рост ВВП до 3%, а курс доллара вырастет до 106 руб. При этом в 2025 году он не превысит 95 руб.

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Валерия Калинина