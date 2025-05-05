Петербург не вошел в десятку регионов с самыми высокими зарплатами у вахтовиков

Санкт-Петербург занял 12-е место в списке регионов России с самыми высокими зарплатами сотрудников вахтового метода работы. В Северной столице в среднем им готовы платить 164,2 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Медианный уровень месячного дохода в вахтовых вакансиях по России составил 154,5 тыс. рублей. Наиболее высокие зарплаты готовы платить в Магаданской области (188 тыс. рублей), Якутии (181,3 тыс. рублей) и Новосибирской области (174,9 тыс. рублей).

Между тем Петербург стал лидером по зарплатам вахтовиков в Северо-Западном федеральном округе. После него идут Калининградская (158,8 тыс. рублей), Мурманская (154,9 тыс. рублей) области и Республика Коми (154 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний доход петербургского айтишника вырос в апреле более чем на 9 тыс. рублей.

Татьяна Титаева