Спрос на IT-специалистов в Петербурге весной 2025 года остается на довольно высоком уровне (почти 5 тыс. вакансий). Тем не менее, по сравнению с показателями прошлого года востребованность этой категории работников упала на 24%. Об этом свидетельствуют данные рекрутингового сервиса hh.ru.

При этом на рынке труда города так же, как и по России в целом, наблюдается несовпадение спроса и предлагаемых зарплат. В апреле средний доход петербургского айтишника вырос более чем на 9 тыс. рублей, достигнув 109,8 тыс. руб. Максимальные зарплаты в этой сфере теперь начинаются в Петербурге со 162,9 тыс. руб.

Наиболее востребованными у городских работодателей весной 2025 года оказались программисты (каждое пятое рабочее место), на втором месте — специалисты технической поддержки и дизайнеры (11%), на третьем — руководители IT-проектов.

«Меньше всего бизнес искал и приглашал на работу гейм-дизайнеров, арт-директоров и руководителей группы аналитики»,— рассказали в компании.

Самыми высокооплачиваемыми IT-специальностями стали дата-сайентисты (месячная зарплата — не менее 275 тыс. рублей), руководители группы разработки (250 тыс. рублей) и DevOps-инженеры (240 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество вакансий с упоминанием AI в России превысило 4,2 тыс. за год.

Дарья Астанина