В столице Крыма объявили противодиверсионные учения

В Симферополе проведут противодиверсионные учения силовых ведомств и подразделений территориальной обороны, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня, 5 мая, с 11:00 до 14:00 в городе Симферополь будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, целью мероприятия является противодействие проникновению диверсионных групп противника. В городе оборудовали блокпосты и будут осуществлять досмотровые мероприятия.

Ранее подобные масштабные учения проводили на Южном побережье полуострова и в Севастополе.

Александр Дремлюгин, Симферополь