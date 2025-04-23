На юго-востоке Крыма проведут учения по борьбе с диверсантами

В прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос на ЮБК пройдут крупномасштабные учения по борьбе с диверсантами, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, мероприятия пройдут 24 апреля, в них будут участвовать подразделения теробороны «Барс-Крым», Министерства обороны РФ и другие силовые и правоохранительные структуры.

«С целью отработки противодействия высадке диверсионных групп противника на территорию республики, будет осуществляться полное блокирование района учений»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее аналогичные учения проводили в Ялте и в районе Судака, а также в Севастополе.

Александр Дремлюгин, Симферополь