Bild: Писториус сохранит пост главы Минобороны Германии

Пост министра обороны в новом правительстве ФРГ сохранится за Борисом Писториусом. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники. По данным издания, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС) получат по семь министерских портфелей в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Борис Писториус

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

По данным Bild, СДПГ утвердила список кандидатур, которые возглавят ключевые посты в кабмине ФРГ. Как утверждается, пост министра финансов займет Ларс Клингбайль, юстиции — Стефани Хубиг. Бывшая председатель Бундестага Бэрбель Бас займет пост министра труда, а зампредседателя фракции СДПГ Верена Хуберц станет министром строительства.

В конце апреля немецкие социал-демократы одобрили коалиционное соглашение с победившим на внеочередных выборах в Бундестаг блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Согласно плану, назначение нового канцлера ФРГ пройдет на заседании 6 мая.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая