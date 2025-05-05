В Самарской области из незаконного владения истребовали участок под базой отдыха в «Самарской Луке»

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск прокуратуры об истребовании из незаконного владения земельного участка в границах нацпарка «Самарская Лука» и об освобождении его от построек. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, организация, специализирующаяся на управлении недвижимым имуществом, занимает участок площадью более 4 га на берегу Волги в рекреационной зоне. Правоустанавливающих документов у организации нет. С 2021 года по 2024 год на участке была незаконно организована работа базы отдыха.

Природная территория, на которой находится участок, расположена в в Волжском районе Самарской области в рекреационной зоне в границах национального парка «Самарская Лука» и относится к особо охраняемой.

Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного акта.

Руфия Кутляева