Быстро, дешево и надежно

Современное строительство атомных электростанций (АЭС) — процесс сложный и длительный, зачастую растягивающийся на десятилетия. Традиционные методы требуют больших вложений, значительных временных ресурсов и высоких расходов на материалы. Все это делает строительство АЭС финансово рискованным предприятием, снижает их рентабельность и привлекательность для инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поэтому перед инженерами, строителями и учеными стоит проблема, как сделать так, чтобы можно было проектировать и строить атомные электростанции быстро, безопасно и недорого.

Коллективный разум: кто участвует в разработке инновационного подхода

В настоящий момент специалисты НИУ МГСУ совместно с ведущими научными организациями РФ работают над концептуальным проектом по разработке и внедрению технологии строительства атомных электростанций с применением модульных конструкций с внешним листовым армированием. Это так называемый индустриальный метод монтажа строительных конструкций.

Проект под названием «Опытно-экспериментальное обоснование и нормативно-методическое обеспечение применения при строительстве АЭС сталежелезобетонных конструкций с внешним листовым армированием» состоит из пяти этапов общей продолжительностью в два года. В нем участвуют крупнейшие научно-исследовательские и научно-проектировочные организации, объединенные в консорциум. Лидером консорциума (интегратором) является АО «Институт “Оргэнергострой”». Основные участники помимо НИУ МГСУ — ФГБУ ВНИИПО МЧС России, АО НИЦ «Строительство», АО «Атомэнергопроект», АО НИКИМТ, АО ВНИИАЭС, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО «Трест РосСЭМ».

Основная цель проекта — сокращение сроков строительства АЭС до 36 месяцев и минимизация стоимости строительных работ. «В строительстве АЭС фундаментальную роль играют три основных фактора — скорость, экономичность и безопасность»,— поясняет доцент кафедры строительства объектов тепловой и атомной энергетики НИУ МГСУ Вячеслав Белов.

НИУ МГСУ выступает научным партнером проекта и разработчиком основного документа для проектирования данных конструкций. В задачи университета входит проведение фундаментальных исследований и испытаний сталежелезобетонных конструкций; разработка методологии проектирования и рекомендаций по использованию новых технологий; моделирование и анализ поведения конструкций при статических, динамических и сейсмических нагрузках; изучение работы анкерного крепежа; подготовка нормативно-методической базы.

«Наш блок испытаний включает испытания на статическое, огневое, температурное, динамическое и сейсмическое воздействие,— поясняет заместитель директора Научно-исследовательского института экспериментальной механики НИУ МГСУ Олег Корнев.— Задача — воссоздать сложнейшие условия эксплуатации конструкций зоны локализации аварий и ряда других объемов зданий со специальными условиями эксплуатации. Сейчас мы завершили стадию сбора информации, написания масштабного аналитического обзора, моделирования образцов конструкций, планирования эксперимента и начали испытания опытных образцов».

Традиция VS новаторство

Традиционно при возведении атомных электростанций применяются специальные железобетонные конструкции. Для этого сначала делается каркас из арматуры — это стальные прутья, которые связываются между собой, чтобы поддерживать бетон. Вокруг этого каркаса ставят опалубку — деревянные или металлические щиты, которые временно удерживают бетон, пока он не затвердеет. Потом происходит заливка бетона: заполняется пространство между арматурой и опалубкой. После этого ждут, пока бетон окрепнет, затем уже снимают опалубку. Все это требует много времени и ручного труда.

В основе новой концепции — переход к промышленному, или индустриальному, методу строительства АЭС, аналогично тому, как это происходит в автомобильной и авиационной промышленности. Идея индустриализации строительства АЭС возникла еще в 80-х годах, когда японская компания Toshiba в сотрудничестве с GE и Hitachi реализовала ABWR (Касивадзаки-Карива, Япония) с аналогичными принципами. К настоящему моменту технологии модульного строительства и внешнего листового армирования были реализованы в Китае и США: Sanmen, Haiyang, Xudabao, Lianjiang (Китай) — проекты AP-1000 и CAP-1000; V.C. Summer и Vogtle (США) — AP-1000 от Westinghouse. В России аналогичная технология впервые применяется на Курской АЭС-2, где используются армоопалубочные блоки с несъемной сталефибробетонной опалубкой.

Инженерный и технологический замысел при индустриальном методе монтажа строительных конструкций заключается в использовании готовых модулей, которые изготавливаются в заводских условиях с высокой точностью и включают листовую арматуру (стальные листы в виде тонких металлических панелей) вместо традиционного стержневого каркаса. Такие листы сразу же выполняют роль опалубки — их не нужно разбирать после заливки бетона. Внутри этих листов установлены специальные соединительные анкеры, которые помогают сцеплять сталь и бетон. На заводе такие листы собираются в крупные модули — готовые стены или перекрытия, после чего модули привозятся на стройплощадку и устанавливаются — без долгого процесса монтажа арматуры и заливки бетона на месте.

«По сути, то, чем мы занимаемся,— это префаб-технологии и модульное строительство, которое используется в возведении пространства реакторного блока. Это как собирать дом из уже готовых панелей»,— объясняет Олег Корнев.

Однако важным моментом всего этого процесса являются транспортировка и установка готовых модулей. Доставка к месту строительства происходит на специальных самоходных тележках, железнодорожных платформах или автотранспортом. К примеру, в США и Китае применяется технология open-top, при которой блоки доставляются с заводов на баржах или железнодорожных платформах. После доставки модули перемещаются в монтажную зону с помощью самоходных транспортных платформ или кранов высокой грузоподъемности. Для установки блоков используются краны грузоподъемностью до 3200 тонн.

Время — деньги! Сокращаем сроки вдвое

По словам Вячеслава Белова, главное преимущество технологии крупноблочного монтажа — скорость возведения блоков АЭС. Вместо 54 месяцев потребуется 36. «18 месяцев — это существенная разница, в том числе с точки зрения экономики, геополитики, распределения зон влияния, технологий, науки». Ожидается, что ускоренное строительство сократит срок окупаемости АЭС с 30–40 лет до 20–25 лет, что критично для привлечения инвесторов.

«Проект строительства АЭС с модульными конструкциями и внешним листовым армированием — революционное решение, которое позволит России ускорить возведение атомных станций, снизить затраты и укрепить позиции на мировом рынке»,— добавляет Олег Корнев.

Другие плюсы: прочность — меньше швов и соединений, что делает конструкцию более надежной; стоимость — требуется меньше ручной работы, минимизируется расход арматуры и опалубки; качество — бетон заливают в заводских условиях, что позволяет избежать ошибок и брака.

Отдельно стоит упомянуть и об экономических выгодах. Сокращение сроков строительства ведет к снижению финансовых рисков и роста себестоимости, а минимизация использования дорогих материалов (бетон, арматура) — к сокращению капитальных затрат. Также снижаются затраты на логистику, особенно это критично при возведении АЭС за рубежом. Доставлять отдельные детали морем или с помощью авиаперевозок затратно и нерентабельно. Это увеличивает сроки строительства и расходы.

«Модульное строительство позволит решить эту проблему. Модули будут изготавливаться на заводе, частичный монтаж основного оборудования также будет происходить в заводских условиях. Дальше оборудование будет разными способами оперативно доставляться на площадку, а специалисты на ней уже будут осуществлять фактически одномоментную сборку. Сырьевая база, рабочая сила — наша. Загружаются наши предприятия, деньги остаются у нас в стране, а не уходят на закупку зарубежного оборудования, а это вливание средств в экономику, наполнение реального сектора деньгами, а значит, рост производственных сил и мощностей. Словом, плюсов много»,— подчеркивает Олег Корнев.

Завтра начинается сегодня: как скоро увидим первый построенный объект?

Проект применения при строительстве АЭС сталежелезобетонных конструкций с внешним листовым армированием вписывается в общую стратегию РФ по ускорению развертывания ядерных мощностей. Это повысит рост экспортного потенциала российских технологий АЭС, что важно для геополитического влияния страны с точки зрения расширения международного присутствия российских АЭС и борьбы за позиционирование России как лидера в возведении атомных электростанций. «Использование подобных технологий позволит значительно ускорить темпы строительства АЭС. А скорость в стройке, как известно, главное конкурентное преимущество»,— считает Олег Корнев. В настоящий момент Россия возводит АЭС в ряде стран, включая Турцию, Индию, Венгрию, Китай, Египет, Бангладеш.

Кроме того, проект не только ускоряет строительство АЭС, но и способствует развитию российской промышленности, снижая зависимость от импорта и поддерживая отечественное производство.

Однако его успешная реализация требует разработки новых стандартов, испытаний и отработки технологических нюансов. Поэтому ближайшие задачи, по словам исследователей,— это создать теоретическое и опытно-экспериментальное обоснование для использования технологии внешнего листового армирования и крупноблочного монтажа в строительстве АЭС по отечественному проекту.

Итогом исследовательской работы со стороны НИУ МГСУ и партнеров должны стать свод правил по проектированию модульных конструкций с внешним листовым армированием и два стандарта организации — на технологию возведения и по обеспечению огнестойкости сталежелезобетонных конструкций с внешним листовым армированием. Это даст возможность применять их при строительстве новых АЭС в стране и за рубежом.

Подготовлено при поддержке НИУ МГСУ