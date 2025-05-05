Приехал на месяц, остался на годы

Фредерико Давид Аленкар де Сена Переира — старший научный сотрудник дизайн-центра «Биофабрика» Сеченовского университета. Сегодня его разработки находятся на передовой науки и медицины, открывая новые горизонты в регенеративной медицине и биотехнологиях. Как тяга к экспериментам привела ученого в Россию, над какими проектами он работает сейчас, что самое главное в науке и как удержать баланс между работой и жизнью?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший научный сотрудник дизайн-центра «Биофабрика» Сеченовского университета Фредерико Давид Аленкар де Сена Переира

Фото: Сеченовский университет Старший научный сотрудник дизайн-центра «Биофабрика» Сеченовского университета Фредерико Давид Аленкар де Сена Переира

Фото: Сеченовский университет

Первые шаги в мир инноваций

Фредерико Переира родился и вырос в Бразилии. В Университете Кампинаса, одном из ведущих технических вузов страны, он изучал компьютерную инженерию и машиностроение. Еще во время учебы он начал работать в Центре информационных технологий имени Ренату Арчера — научно-исследовательском и опытно-конструкторском подразделении Министерства науки и технологий Бразилии.

В 2009 году истек срок действия ключевых патентов на FDM-печать (Fused Deposition Modeling — технология послойного наплавления пластика) — самый простой и недорогой способ 3D-печати. Так перед исследователями открылись новые возможности в этой области.

«Мой коллега участвовал в международном open-source к проекту Fab@Home, который позволял создавать доступные 3D-принтеры. И он сконструировал такой принтер. Моей же задачей было разработать головку для печати поликапролактоном. На тот момент еще не было технологий, которые позволяли бы с ним работать»,— вспоминает Переира.

Так молодой ученый погрузился в мир аддитивных технологий и работал над проектами, связанными с 3D-печатью полимеров и композитных материалов. Этим, впрочем, его область научных интересов не ограничивалась. Его научная работа в аспирантуре была посвящена цифровой реконструкции лиц для задач судебной медицины: Переира создал одну из первых в Бразилии цифровых систем реконструкции лиц на основе результатов компьютерной томографии черепов и специализированного протокола для точного размещения ключевых точек на черепе.

«Меня привлекают вызовы»

В 2014 году в центр приехал российский ученый Владимир Миронов, один из пионеров биопечати. Работа с живыми клетками тогда уже не казалась фантастикой, но все еще была новаторским направлением, технологии которого пока оставались на стадии лабораторных исследований. Миронов был в первую очередь биологом, и ему требовалась помощь инженеров.

«Мой руководитель знал, что я не тот сотрудник, который просто нажимает на кнопки. Я люблю экспериментировать, меня привлекают разные вызовы. Он предложил мне помочь Миронову, и мы отлично сработались»,— говорит Переира.

Вместе с Мироновым и другими коллегами Переира разработал и запатентовал 3D-микроопоры для фиксации клеточных сфероидов. Используя лазерные технологии, он разработал структуры размером всего 200 микрон, напоминающие застежку-липучку Velcro: их микроскопические «крючки» надежно удерживали сфероиды и способствовали их слиянию. Такой подход позволил создавать более стабильные и жизнеспособные ткани, что приблизило технологии к их применению в регенеративной медицине.

Эта разработка открыла перед Переирой двери в мир биомедицинской инженерии. Разработкой микроопор сотрудничество с Мироновым не ограничилось: в 2016 году ученый пригласил молодого и перспективного коллегу в Россию.

«Главное — это люди»

В то время Миронов был научным руководителем лаборатории 3D Bioprinting Solutions и работал в том числе над созданием первого в стране 3D-биопринтера FABION. К разработке и улучшению устройства, а также многим другим проектам лаборатории приложил руку и Переира. Какое-то время он работал удаленно, а затем его пригласили посетить лабораторию лично: узнать, как там устроена работа, какие есть инструменты. Ждали лета, чтобы не напугать бразильца российскими морозами.

«Изначально я собирался приехать всего на месяц. Но виза позволяла остаться на три, и я остался. Потом появились новые проекты, и я задержался еще на месяц, и еще, и еще... И вот уже почти десять лет я живу и работаю в России»,— делится Переира.

В 2018 году 3D Bioprinting Solutions претерпела структурные изменения. Многие сотрудники перешли в МИСИС. Переира же вернулся на родину, но ненадолго: Миронов стал сотрудничать с Сеченовским университетом и предложил для проекта по созданию портативного биопринтера «Биоган» кандидатуру бразильского коллеги. Нашлись для него и другие интересные задачи, включая разработку тканеинженерного биореактора для мегапроекта «Орган-на-заказ» — высокотехнологичной системы, способной воспроизводить условия in vivo для выращивания клеточных конструктов. Основной инженерной задачей стало создание автоматизированной платформы, которая обеспечивает точный контроль параметров среды (температура, pH, концентрация газов и питательных веществ), а также механическую стимуляцию тканей для улучшения их функциональных свойств.

«Биореакторы с подобным функционалом есть за рубежом, но покупать их — для нас это не вариант. Доставка расходных материалов, техподдержка, если что-то сломается,— все это может занимать месяцы. Собственный биореактор мы можем модифицировать под необходимые нам задачи буквально за пару дней, а в науке время — это критический ресурс»,— подчеркивает Переира.

На мировой арене Россия в области биопечати не отстает от других стран, уверен Переира, и главную роль в этом играют ученые, увлеченные своим делом.

«Биопринтеры — это просто инструменты, как шприц или пинцет. Главное — люди, которые с ними работают: их знания, командная работа и способность решать нестандартные задачи. Без грамотных специалистов даже самая продвинутая техника бесполезна»,— уверен он.

В поисках баланса

Россияне, вопреки всем стереотипам, оказались очень приятными людьми — с ними комфортно общаться и работать, признается Переира. Да и зима, как выяснилось, не так страшна и даже красива — в Бразилии снег обычно можно встретить только в горах.

Несмотря на плотный график, Фредерико находит время для хобби — например, скейтбординга. Также важной частью его жизни в Москве стала капоэйра.

«В Бразилии я занимался с 14 лет, но бросил капоэйру на время учебы. А в России нашел школу и вернулся к тренировкам. Это не только физическая нагрузка, но и социальная сторона жизни. Жизнь ведь — это не только работа. Если у тебя есть баланс, ты будешь делать все лучше. Я искал этот баланс — и я его нашел»,— улыбается он.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета