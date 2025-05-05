Кофейная инновация

Студентки кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА представили проект — кружку с откручивающимся дном и встроенным ситом. Это изделие призвано улучшить процесс приготовления и употребления горячих напитков, делая его проще и экологичнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кужка с откручивающимся дном и встроенным ситом

Фото: Пресс-служба РТУ МИРЭА Кужка с откручивающимся дном и встроенным ситом

Фото: Пресс-служба РТУ МИРЭА

Особенность новой кружки заключается в ее конструкции. Корпус выполнен из керамики, что помогает сохранять тепло напитка и предотвратить ожоги. Сито, расположенное в средней части кружки, эффективно фильтрует частицы чая, кофе, ягод, трав или других ингредиентов. Это позволяет готовить напиток прямо в чашке, без дополнительных приспособлений.

Откручивающееся дно облегчает очистку после использования.

«Вдохновением для создания изделия послужила китайская технология BenYou — бумажные стаканы со встроенными ситами»,— рассказала студентка РТУ МИРЭА Татьяна Виноградова. Однако молодые исследователи РТУ МИРЭА предложили более практичное решение — многоразовую кружку.

«Эта разработка будет полезна любителям чая, кофе, морсов, отваров, людям с насыщенным графиком, молодежи, проживающей в общежитиях или хостелах, и экологически сознательным потребителям. Инклюзивная конструкция делает ее доступной для всех, включая людей с ограниченными возможностями»,— разъяснили практическую значимость разработки студентки РТУ МИРЭА Дарья Кравченко и Яна Лось.

Доцент кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА, кандидат технических наук Татьяна Воробьева подчеркивает: «Мы стремились создать продукт, который сделает жизнь людей с особыми потребностями легче и удобнее. Наша кружка с фильтром позволяет наслаждаться горячим напитком без лишних усилий, будь то дома, на работе или в дороге. Благодаря конструкции кружки происходит полное раскрытие вкусов напитков, а данная фильтрация не пропускает мелкие частички ингредиентов».

Кружку представили на IV Национальной конференции с международным участием «Инклюзивный дизайн — возможности для всех», где она получила высокую оценку экспертов.

Татьяна Воробьева, доцент кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА, кандидат технических наук, ответила на вопросы «Ъ-Науки»:

— Какие материалы помимо керамики рассматривались при создании кружки и почему выбрали именно ее?

— Корпус кружки мы рекомендуем выполнить из керамики, сито — из металла. Рассматривались для корпуса кружки такие материалы, как термостекло и термопластмасса, но было решено отказаться от этих материалов, так как стекло обжигает, а термопластмасса неэкологична.

— Есть ли аналоги у других производителей и чем разработка РТУ МИРЭА отличается от них?

— При разработке концепта мобильной кружки мы изучили аналоги. Вдохновением послужила кружка френч-пресс. Были найдены современные разработки. Например, сито и стаканы SITO-TEA, порционный авторский чай, разработанный с использованием системы заваривания в одноразовых стаканах и ориентированный на кофейни. Изобретение запатентовано в 2020 году российским предпринимателем Юрием Верещагиным, владельцем торгового знака TASTEABREW стала компания ООО «Рестораника».

Также был рассмотрен китайский аналог BenYou — бумажный стакан с чаем, на дне оснащенный ситом. Конструкция данного изделия отличается простотой: на дно бумажного стакана помещается чай, после чего сверху устанавливается мембранная сетка или прикрепляется чайный пакетик. Недостатком аналогов является одноразовость изделия.

Разработанная нами кружка применяется для многоразового использования.

— Какие инновационные решения в дизайне делают кружку удобной для людей с ограниченными возможностями?

— Кружка с откручивающимся дном и ситом может значительно упростить процесс приготовления и потребления горячих напитков.

Улучшен процесс фильтрации. Сито, встроенное в конструкцию, обеспечивает получение напитка без нежелательных частиц, что улучшает его органолептические свойства. Возможность заваривать напитки порционно способствует быстрому получению готового продукта для одного человека в условиях мобильности. Конструкция кружки исключает возможность обжечься или пролить напиток в отличие от бумажных стаканчиков. Упрощен процесс очистки. Конструкция с откручивающимся дном позволяет быстро и эффективно очищать кружку от заварки.

Таким образом, кружка удобна для людей с ограниченными возможностями при приготовлении напитка и обеспечивает легкость очистки и всегда доступна в разных жизненных ситуациях, когда нет возможности сделать процесс приготовления напитка комфортным.

— Планируются ли исследования удобства использования среди людей с разными видами инвалидности?

— Мы не можем рассмотреть проблему настолько широко, чтобы удовлетворить людей с разными видами инвалидности, но расширить контингент, которому будет полезна кружка,— наша задача.

— Может ли эта разработка стать частью социальных проектов или госзаказов для учреждений?

— Хочется надеяться, что так и будет. В ней возможна и коммерческая составляющая.

— Участвовали ли в разработке специалисты из других областей (инженеры, экологи, эргономисты)?

— Мы советовались со специалистами некоторых областей, но не подвергали проект экспертной оценке. Эта работа еще впереди.

— Планируется ли использовать перерабатываемые или биоразлагаемые материалы в будущих версиях?

Планируется ли дальнейшее усовершенствование конструкции?

— Как и любая разработка, кружка требует дальнейшей проработки и экспериментальной эксплуатации для выявления недочетов, улучшения и облегчения конструкции, удешевления материалов.

Пресс-служба РТУ МИРЭА