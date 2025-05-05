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обновлено 14:01

В Ижевске закрылся бистро «24 градуса» после нарушений закона о продаже алкоголя

Торговому объекту «24 градуса» на ул. Пушкинская в Ижевске не продлили лицензию на розничную продажу алкоголя, сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев в Telegram.

Фото: Виктор Лашкарев, Telegram

Фото: Виктор Лашкарев, Telegram

Региональный минпром неоднократно выявлял нарушения розничной продажи алкоголя в торговых объектах «24 градуса» (ООО «Март»). Господин Лашкарев добавил, что после того, как лицензию не продлили, объект перестал функционировать.

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