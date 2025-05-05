В Ижевске закрылся бистро «24 градуса» после нарушений закона о продаже алкоголя

Торговому объекту «24 градуса» на ул. Пушкинская в Ижевске не продлили лицензию на розничную продажу алкоголя, сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Лашкарев, Telegram Фото: Виктор Лашкарев, Telegram

Региональный минпром неоднократно выявлял нарушения розничной продажи алкоголя в торговых объектах «24 градуса» (ООО «Март»). Господин Лашкарев добавил, что после того, как лицензию не продлили, объект перестал функционировать.