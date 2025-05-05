Из Адыгеи на Кубань завезли более 10 тонн клубники

Более 10 т клубники, выращенной в Шовгеновском районе республики Адыгея, отправлены в Краснодарский край после прохождения государственного карантинного фитосанитарного контроля. Продукция, принадлежащая индивидуальному предпринимателю И.Д. Малюку, была проверена специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора в апреле 2025 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Мероприятия проводились с целью получения карантинного сертификата, удостоверяющего отсутствие в ягодах карантинных вредных организмов. В ходе контроля были отобраны образцы из каждой партии товара, по результатам лабораторных исследований, выполненных в Краснодарском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», заражения продукции не выявлено.

Фитосанитарный надзор остается обязательной процедурой при перемещении подкарантинной сельхозпродукции между регионами. Ведомство отмечает, что подобные проверки позволяют минимизировать риски распространения опасных вредителей и болезней, способных повлиять на урожайность и экспортный потенциал аграрного сектора.

Вячеслав Рыжков