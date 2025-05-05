На Ямале оленья упряжка провалилась в лед

В Ямало-Ненецком автономном округе оленья упряжка провалилась в наледь во время следования из Салехарда в пос. Октябрьский. Об этом сообщили в региональном департаменте гражданской защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент гражданской защиты ЯНАО Фото: Департамент гражданской защиты ЯНАО

В упряжке ехали четыре человека, в том числе двое детей. Инцидент произошел вечером 3 мая, пострадавшие позвонили в «Ямалспас».

Спасатели прибыли к месту происшествия на аэролодке. Застрявших обнаружили и доставили к берегу со стороны пос. Октябрьский, помощь им не потребовалась.

Анна Капустина