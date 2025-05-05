В Татарстане могут увеличить минимальный потребительский бюджет на 1,2 тысяч рублей

В Татарстане планируют увеличить размер минимального потребительского бюджета за первый квартал 2025 года на 1238 руб. — до 26482 руб. Информация об этом появилась в проекте постановления Кабмина республики, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее размер минимального потребительского бюджета, утвержденный за четвертый квартал 2024 года, составлял 25244 руб. Он был увеличен на 644 руб.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость товаров и услуг, позволяющих удовлетворить ключевые потребности человека.

Диана Соловьёва