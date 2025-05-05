Суд остановил горные работы на горизонте шахты «Шерегешская» после аварии

Таштагольскй горсуд Кузбасса остановил работы на горизонте 185 м шахты «Шерегешская» (принадлежит АО «Евраз ЗСМК»), где 30 апреля произошел прорыв глины и погиб один человек. Административный арест установлен сроком на 90 суток, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Согласно решению суда, «Евраз ЗСМК» признан виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП (нарушения требований промбезопасности в области или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). По предварительным данным, объем глинистой обводненной горной массы, которая попала в горные выработки горизонта, составил 200 куб. м.

Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент произошел днем 30 апреля после проведения взрывных работ. На поверхность тогда были выведены более 230 работников. 2 мая в ходе спасательной операции под завалами было обнаружено тело сотрудника военизированной горноспасательной части. По факту произошедшего региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ).

Александра Стрелкова